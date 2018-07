Halep e Brianti fazem a final de torneio no Marrocos A tenista romena Simona Halep e italiana Alberta Brianti vão se enfrentar neste domingo na final do Torneio de Fez, no Marrocos. As duas passaram pelas semifinais realizadas neste sábado e têm a chance de conquistar o primeiro título da carreira no circuito da WTA.