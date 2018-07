Halep é campeã na Holanda e fatura 2.º título seguido

HERTOGENBOSCH - A romena Simona Halep confirmou a sua boa fase ao conquistar neste sábado o título do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, disputado em quadras de grama. Na decisão, a número 45 do mundo derrotou a belga Kirsten Flipkens, 20ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 11 minutos. Em razão da chuva, a partida ficou paralisada por 1 hora e 15 minutos.

No primeiro set, Halep conseguiu duas quebras de serviço e perdeu o seu saque apenas uma vez, triunfando por 6/4. A segunda parcial foi mais fácil para a romena, mesmo que ela tenha perdido novamente o seu serviço uma vez. Porém, a número 45 do mundo converteu três break points, fechou a parcial em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0 para se sagrar campeã na Holanda. Além disso, fez 3 a 0 no confronto direto com Flipkens.

Halep chegou ao torneio holandês embalada pela conquista do primeiro título da sua carreira - o Torneio de Nuremberg, na Alemanha, disputado em quadras de saibro, na semana passada. E a romena ampliou o seu bom momento ao faturar o título da competição em Hertogenbosch, que serve como preparação para Wimbledon.

Assim, a romena soma 16 vitórias nas últimas 18 partidas, incluindo jogos de qualifyings. Embalada, Halep vai estrear em Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, diante da búlgara Olga Govortsova. Já Flipkens enfrentará a casaque Yulia Putintseva na primeira rodada do torneio, disputado em quadras de grama em Londres.