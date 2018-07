Halep é eliminada por francesa nas quartas de final em Birmingham

Após dominar o primeiro set da partida, Halep levou um "pneu" na segunda parcial e depois caiu no tie-break do terceiro set, sendo eliminada. E esta foi a segunda derrota da romena em dois duelos com Mladenovic, que também havia triunfado diante de Halep na terceira rodada da última edição de Roland Garros.

Após eliminar a cabeça de chave número 1 do Torneio de Birmingham, Mladenovic vai disputar uma vaga na decisão com a checa Karolina Pliskova. A número 12 do mundo se garantiu nas semifinais ao derrotar a espanhola Carla Suárez Navarro, nona colocada no ranking, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

A outra semifinal do Torneio de Birmingham também está definida e será entre duas tenistas alemãs. Número 10 do mundo, Angelique Kerber avançou ao derrotar a checa Katerina Siniakova, 75ª colocada no ranking. Sua adversária será a compatriota Sabine Lisicki, número 19 do mundo, que venceu a eslovaca Daniela Hantuchova, 77ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/2.