Halep é eliminada por tenista checa em torneio na China

A romena Simona Halep sofreu um revés na sua preparação para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, a número 4 do mundo foi eliminada nas oitavas de final do Torneio de Shenzhen, na China, ao perder para a checa Katerina Siniakova, a 52ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 4/6 e 7/5.

Halep foi campeã da competição chinesa em 2015, mas agora caiu no seu segundo compromisso em Shenzhen. E o duelo em que foi eliminada acabou ficando marcado pelas várias quebras de serviço - foram 15 em 31 games disputados. No set decisivo, a romena só venceu um dos seis games em que sacou, o que acabou sendo fundamental para a sua derrota.

Nas quartas de final, Siniakova vai encarar a sérvia Nina Stojanovic, a número 142 do mundo, que venceu, de virada, a tunisiana Ons Jabeur, por 4/6, 6/3 e 6/3, nesta quarta-feira.

A também checa Kristyna Pliskova, número 60 do mundo, aplicou 6/1 e 6/2 nas taiwanesa Chang Kai-Chen, e será a rival da britânica Johanna Konta nas quartas de final do Torneio de Shenzhen.

Já a italiana Camila Giorgi, número 81 do mundo, passou pela chinesa Zheng Saisai (6/7, 7/5 e 6/4) e agora duelará com Qiang Wang, também da China. O outro confronto pelas quartas de final em Shenzhen já estava definido e envolverá a polonesa Agnieszka Radwanska e a norte-americana Alison Riske.