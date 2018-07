Halep e Flipkens vencem e decidirão título na Holanda

Número 45 do mundo, Halep derrotou Suárez Navarro, 19ª colocada no ranking da WTA e terceira cabeça de chave em Hertogenbosch, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 1 minuto. Já Flipkens, número 20 do mundo, venceu Muguruza, que veio do qualifying e está em 70º lugar no ranking, também por 2 a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora.

Halep foi campeã na semana passada do Torneio de Nuremberg e vai buscar neste sábado o segundo título da sua carreira, assim como Flipkens, cabeça de chave número 4 em Hertogenbosch, que venceu o Torneio de Quebec, no Canadá, no ano passado. A romena lidera o confronto direto com a belga por 2 a 0.