Halep e Kvitova avançam à semifinal em Wuhan; Radwanska cai

Duas das principais favoritas ao título em Wuhan, a checa Petra Kvitova e a romena Simona Halep venceram seus jogos nesta quinta-feira e confirmaram o confronto na semifinal da competição chinesa. Já a polonesa Agnieszka Radwanska foi eliminada nas quartas de final, enquanto a eslovaca Dominika Cibulkova venceu dois jogos no mesmo dia para alcançar a semifinal.

Após eliminar a número 1 Angelique Kerber, Petra Kvitova embalou no piso duro de Wuhan e derrotou a britânica Johanna Konta por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Na semifinal, a checa terá uma missão mais complicada pela frente. Irá enfrentar Halep, a quem nunca venceu no circuito profissional. A romena venceu as três partidas que já disputaram, a última delas neste ano.

Para se garantir na semifinal, a quarta cabeça de chave venceu com facilidade a norte-americana Madison Keys por 6/4 e 6/2, garantindo com antecipação a vaga no Masters da WTA, que reunirá as oito melhores tenistas do ano ao fim da temporada. Ao contrário de Kvitova, Halep ainda não perdeu sets em Wuhan. Embalada, a romena se tornou a maior favorita ao título, em razão da queda de Radwanska nesta quinta.

A tenista da Polônia, terceira cabeça de chave, não resistiu à experiência de Svetlana Kuznetsova e foi eliminada em três sets, com parciais de 1/6, 7/6 (11/9) e 6/4. Na semifinal, a veterana vai encarar a cansada Dominika Cibulkova, que superou uma rodada dupla nesta quinta.

Cibulkova precisou entrar em quadra duas vezes por causa de atrasos na programação da competição chinesa. E, sem se abater com o desgaste físico, despachou duas rivais da República Checa. A primeira foi Karolina Pliskova, quinta cabeça de chave, por duplo 6/2. Na sequência, derrotou Barbora Strycova por 6/3, 3/6 e 6/4.

Assim como a eslovaca, Strycova também precisou jogar duas vezes nesta quinta. Porém, não teve sucesso em seu segundo jogo do dia. No primeiro, bateu a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo, pelo placar de 1/6, 6/4 e 7/5.