Halep e Kvitova estreiam com vitória no Torneio de Dubai

Duas principais cabeças de chave do Torneio de Dubai, a romena Simona Halep e a checa Petra Kvitova estrearam com vitória, nesta terça-feira, na competição nível premier realizada nos Emirados Árabes Unidos. Primeira pré-classificada, a tenista da Romênia arrasou a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0. Já Kvitova tomou um susto, mas superou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 1, de virada, com 2/6, 6/3 e 6/2.

Com os triunfos, as duas tenistas, que estrearam já na segunda rodada, se garantiram nas oitavas de final. A próxima adversária de Halep será a búlgara Tsvetana Pironkova, que nesta terça passou pela chinesa Shuai Peng, de virada, com 3/6, 6/4 e 7/6 (7/5). Já a tenista checa terá pela frente na fase seguinte do torneio a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a italiana Camila Giorgi com parciais de 6/3 e 6/4.

Uma série de outras favoritas, por sinal, estrearam com vitória em Dubai neste dia de confrontos. Um delas foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, terceira cabeça de chave, que derrotou a australiana Samantha Stosur por 2 sets a 1, com 4/6, 6/1 e 7/5. Já a sérvia Ana Ivanovic, quarta pré-classificada, arrasou a alemã Sabine Lisicki por 6/0 e 6/3.

Assim, Wozniacki também foi às oitavas de final e terá como próxima adversária a francesa Alize Cornet, que eliminou a turca Cagla Buyukakcay com 6/2 e 6/4. Ivanovic, por sua vez, medirá forças com a checa Karolina Pliskova, que na segunda rodada passou pela sua compatriota Barbora Zahlavova Strycova por 6/4 e 6/2.

A polonesa Agnieszka Radwanska, quinta cabeça de chave, foi outra a assegurar classificação às oitavas de final nesta terça. Ela sofreu um pouco, mas superou a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 1, com 6/3, 2/6 e 6/3. E a próxima rival de Radwanska será a promessa espanhola Garbine Muguruza, que surpreendeu ao arrasar a sérvia Jelena Jankovic, 12ª cabeça de chave e ex-líder do ranking mundial, por 6/3 e 6/1.

A russa Ekaterina Makarova e a alemã Angelique Kerber também fizeram valer a condição de respectivas sexta e sétima cabeças de chave em suas estreias nesta terça. A primeira delas derrotou a ucraniana Kateryna Kozlova por duplo 6/3, enquanto a segunda eliminou a russa Svetlana Kuznetsova por 7/6 (11/9) e 6/4.

Já a alemã Andrea Petkovic, nona cabeça de chave, decepcionou em sua estreia ao cair por 7/5 e 6/3 diante da casaque Zarina Diyas, que será a próxima rival de Makarova. Já a adversária seguinte de Kerber será a italiana Flavia Pennetta, que bateu a chinesa Qiang Wang por 6/3 e 7/5.

A checa Lucie Safarova, por sua vez, estreou em Dubai nesta terça vencendo a australiana Casey Dellacqua por 2 sets a 1, com 6/7 (6/8), 7/6 (7/4) e 7/5, e será rival de Venus Williams nas oitavas de final. A norte-americana estreou na última segunda-feira arrasando a suíça Belinda Bencic por 6/1 e 6/2.