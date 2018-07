Halep e Kvitova vencem e avançam às semifinais do Torneio de Shenzhen

As principais favoritas do Torneio de Shenzhen, na China, seguem firme na busca pelo título neste início de 2015. Cabeça de chave número 1, a romena Simona Halep garantiu vaga nas semifinais da competição nesta quinta-feira, ao derrotar a sérvia Aleksandra Krunic. Segunda cabeça de chave, a checa Petra Kvitova não deixou por menos e também se classificou depois de passar por sua compatriota Tereza Smitkova.

Halep precisou de apenas 1h02min para derrotar Krunic por 2 sets a 0, com duplo 6/3. Diante da número 84 do mundo, a terceira colocada do ranking da WTA superou as dificuldades no saque para vencer. A romena cedeu duas quebras à adversária, mas aproveitou cinco dos 10 break points que teve para sair vencedora.

Já Kvitova teve um pouco mais de dificuldade para eliminar Smitkova. A número 4 do mundo fez 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, mas também sofreu com a irregularidade no serviço e viu a compatriota, 69.ª do ranking da WTA, ameaçar em algumas oportunidades.

Ambas já sabem quem serão suas adversárias nas semifinais. Halep terá que enfrentar a tenista da casa, Saisai Zheng, que eliminou nas quartas a casaque Zarina Diyas, cabeça de chave número 4, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (7/2) e 6/2. Já Kvitova terá pela frente a suíça Timea Bacsinszky, cabeça de chave número 8, que se classificou graças à desistência da russa Vera Zvonareva ainda no primeiro set da partida desta quinta.