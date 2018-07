Halep e Kvitova vencem na estreia no Torneio de Shenzhen, na China

Cabeças de chave número 1 e 2, respectivamente, do Torneio de Shenzhen, disputado em quadras rápidas, a romena Simona Halep e a checa Petra Kvitova, triunfaram na China nesta segunda-feira, mas com graus de dificuldade bem diferentes.

Número 3 do mundo, Halep foi quem encontrou mais dificuldades. A romena precisou de três sets para derrotar a alemã Annika Beck, 55.ª colocada no ranking da WTA, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3, em 1 hora e 53 minutos. Nas oitavas de final, ela terá pela frente a russa Nathalia Vikhlyantseva, convidada da organização.

Já Kvitova não teve grandes problemas para vencer. A número 4 do mundo superou a chinesa Ying Duan, 117.ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, em 1 hora. A sua próxima adversária será a sérvia Bojana Jovanovski, numero 56 do mundo, que derrotou a espanhola Maria Teresa Torro (6/2, 6/7 e 6/3).

Hoje apenas a número 250 do mundo, a russa Vera Zvonareva surpreendeu nesta segunda-feira no Torneio de Shenzhen ao eliminar a chinesa Shuai Peng, cabeça de chave número 3 e 22.ª colocada no ranking, ao vencê-la por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3. Nas oitavas de final, ela vai encarar a turca Cagla Bueyuekakcay, algoz da espanhola Lara Arruabarrena Vecino (6/4 e 6/3).

Outras duas cabeças de chave caíram nesta segunda-feira no torneio chinês. Número 40 do mundo, Irina Begu perdeu para a checa Katerina Siniakova (6/7, 6/4 e 6/1), que agora terá pela frente a compatriota Tereza Smitkova.

Já Monica Niculescu, número 46 do mundo, foi batida pela eslovena Polona Hercog (6/1 e 7/5), que vai encarar nas oitavas de final a chinesa Shuai Zheng. Além disso, a sérvia Aleksandra Krunic e italiana Karin Knapp também triunfaram nesta segunda-feira, na estreia no Torneio de Shenzhen.