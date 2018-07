Halep e Pliskova vencem e vão às quartas de final em Paris

Duas tenistas mais bem ranqueadas em Roland Garros, a romena Simona Halep e a checa Karolina Pliskova confirmaram o favoritismo nesta segunda-feira e avançaram às quartas de final em Paris. Halep, ex-número dois do mundo, tinha a tarefa mais difícil pela frente, mas foi justamente quem teve menos trabalho para assegurar a vaga na próxima fase.

Atual número quatro do mundo, a romena enfrentou a espanhola Carla Suárez Navarro, ex-Top 10 e especialista no saibro, mas levou a melhor com facilidade. Halep cedeu apenas dois games ao fechar o jogo por 2 sets a 0, com duplo 6/1, em apenas uma hora de partida. Ela disparou 19 bolas vencedoras e anotou quase o dobro de pontos da adversária: 60 a 36.

Campeã do Torneio de Madri, preparatório para Roland Garros, Halep ganha embalo na busca por mais uma final, como fez em 2014. Sua próxima adversária será a ucraniana Elina Svitolina, sexta colocada do ranking. Ela avançou na chave ao bater a croata Petra Martic por 4/6, 6/3 e 7/5.

Svitolina passou sufoco para buscar a vitória. Perdia por 5/2 no terceiro set antes de buscar a virada e confirmar o favoritismo sobre a rival, que veio do qualifying e é a número 290 do mundo.

Nas quartas de final de Roland Garros, Svitolina e Halep vão reeditar a final do Torneio de Roma. A ucraniana faturou o título em duelo de três sets contra a rival.

Outro duelo das quartas vai reunir Karolina Pliskova e a francesa Caroline Garcia. Pliskova, número 3 do mundo, precisou buscar a virada para superar a paraguaia Veronica Cepede Royg, 97ª do ranking, por 2/6, 6/3 e 6/4.

Garcia, por sua vez, derrotou a compatriota Alizé Cornet em um duelo totalmente local. A tenista número 27 do ranking conquistou a vaga nas quartas de final ao vencer a 43ª do mundo em sets diretos, com parciais de 6/2 e 6/4.

A fase de quartas da chave feminina começará a ser disputada nesta terça, com o duelo entre a local Kristina Mladenovic e a suíça Timea Bacsinszky e o confronto entre a letã Jelena Ostapenko e a dinamarquesa Caroline Wozniacki.