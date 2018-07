Halep e Radwanska estreiam com vitória no US Open

A chave feminina do US Open teve início nesta segunda-feira sem surpresas nas quadras duras de Nova York. Atual número dois do mundo, a romena Simona Halep foi quem teve mais trabalho para vencer na estreia. De virada, ela venceu a local Danielle Rose Collins, de apenas 20 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (2/7), 6/1 e 6/2.

Na abertura do Arthur Ashe Stadium, a quadra central do Grand Slam americano, Halep precisou de quase duas horas para superar a jovem rival, que ocupa somente a 583ª posição do ranking da WTA. A romena oscilou no set inicial por causa do fraco desempenho no saque, mas se recuperou nas parciais seguintes e melhorou a precisão dos golpes, registrando 24 bolas vencedoras, contra 13 da adversária.

Na segunda rodada, Halep vai enfrentar a eslovaca Jana Cepelova, que avançou ao eliminar a espanhola Maria-Teresa Torro-Flor por 2 a 1. Em sua quinta participação no torneio, a tenista da Romênia nunca passou das oitavas de final, resultado obtido no ano passado.

Quinta colocada do ranking, a polonesa Agnieszka Radwanska sofreu menos para vencer na rodada de abertura. Ela cedeu apenas um game à canadense Sharon Fichman e fechou o jogo pelo placar de 6/1 e 6/0. Sua próxima rival vai sair do confronto chinês entre Shuai Peng e Jie Zheng.

A alemã Angelique Kerber, número 7 do mundo, precisou de três sets para superar a russa Ksenia Pervak por 6/2, 3/6 e 7/5. Na sequência, ela vai duelar com a vencedor do confronto entre a chinesa Ying-Ying Duan e a russa Alla Kudryavtseva.

Ainda nesta segunda, avançaram na chave feminina a alemã Andrea Petkovic, a checa Lucie Safarova, a suíça Belinda Bencic, a japonesa Kurumi Nara e a chinesa Zheng Saisai.