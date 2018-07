Halep é surpreendida e cai logo na estreia em New Haven

Atual número 2 do mundo e cabeça de chave número 1 do Torneio de New Haven, a romena Simona Halep foi surpreendida nesta quarta-feira em sua estreia na competição norte-americana disputada em quadras rápidas e que serve de preparação para o US Open, Grand Slam em Nova York que começa na próxima segunda. Por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3 -, a eslovaca Magdalena Rybarikova, apenas a 68.ª colocada do ranking da WTA, venceu a maior favorita ao título.

Nas quartas de final, a tenista da Eslováquia terá pela frente uma rival local. Nesta terça, a norte-americana Alison Riske, número 44 do mundo, também protagonizou uma zebra ao ganhar da italiana Flavia Pennetta, cabeça 6 em New Haven e 12.ª colocada do ranking, por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 7/6 (7/3).

Em outro jogo desta terça, a checa Barbora Zahlavova Strycova bateu a francesa Caroline Garcia por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

MASCULINO

No Torneio de Winston-Salem, também em solo norte-americano e que serve de preparação para o US Open, o local John Isner estreou com vitória. O atual número 15 do mundo e primeiro cabeça de chave bateu o compatriota Bradley Klahn por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/2.

Seu próximo rival, já pelas quartas de final, será o casaque Mikhail Kukushkin, 13.º pré-classificado, que ganhou de virada do holandês Robin Haase por 2 sets a 1 - com parciais de 5/7, 7/6 (7/2) e 6/4.