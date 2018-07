Halep é surpreendida e cai para chinesa na estreia do Aberto da Austrália Se a queda de Rafael Nadal foi a grande zebra desta primeira rodada do Aberto da Austrália na chave masculina, entre as mulheres foi Simona Halep quem decepcionou. A número 2 do ranking da WTA esteve irreconhecível nesta terça-feira e foi eliminada logo em sua estreia pela desconhecida chinesa Shuai Zhang, 133.ª do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.