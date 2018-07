Halep é surpreendida por croata e cai na segunda rodada de Roland Garros Finalista em 2014, a romena Simona Halep foi surpreendida e caiu precocemente na atual edição de Roland Garros. Nesta quarta-feira, a cabeça de chave número 3 teve uma atuação irreconhecível e foi facilmente batida pela croata Mirjana Lucic-Baroni, apenas número 70 do mundo, que passou à terceira rodada do Grand Slam francês ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/1.