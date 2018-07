Halep é surpreendida por norte-americana e cai nas quartas em Stuttgart

Principal favorita ao título, a romena Simona Halep decepcionou nesta sexta-feira e caiu nas quartas de final do Torneio de Stuttgart. No saibro alemão, a líder do ranking mundial foi facilmente superada pela norte-americana Coco Vandeweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Número 16 do mundo, Vandeweghe precisou de somente 1h14min de partida para arrasar a favorita. Esta, aliás, foi apenas a primeira vez que a norte-americana venceu a adversária. No outro confronto prévio entre elas, Halep levou a melhor em Madri, no ano passado.

Mas desta vez, a norte-americana não deu chances para a rival. Ela venceu 76% dos pontos em que acertou o primeiro serviço e aproveitou o dia irregular de Halep no saque para confirmar três das cinco oportunidades de quebra que teve. Em compensação, Vandeweghe salvou os quatro break points a favor da rival.

Agora, a norte-americana vai encarar na semifinal a francesa Caroline Garcia. Cabeça de chave número 6, a tenista passou nesta sexta pela ucraniana Elina Svitolina, terceira favorita da competição, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (4/7), 6/4 e 6/2, em 2h16min de partida.

Número 7 do ranking, Garcia vai encarar Vandeweghe pela terceira vez na carreira. Nas outras duas, uma vitória para cada lado. A francesa levou a melhor em Wuhan, na China, em 2014, e a norte-americana deu o troco no ano seguinte, no mesmo torneio.