Halep e Wozniacki confirmam favoritismo e vão duelar na semifinal em Stuttgart Simona Halep e Caroline Wozniacki confirmaram favoritismo em jogos disputados nesta sexta-feira e avançaram às semifinais do Torneio de Stuttgart. Agora, na luta por uma vaga na decisão, as duas tenistas irão se enfrentar neste sábado na Alemanha. A tenista romena, segunda cabeça de chave, se garantiu na luta por uma vaga na final ao vencer a italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com duplo 6/4. Já a jogadora dinamarquesa, quarta pré-classificada, arrasou a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/0 e 6/3.