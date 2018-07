Halep e Wozniacki vencem e avançam às quartas em Cincinnati

Duas das tenistas mais regulares da temporada, a romena Simona Halep e a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceram mais uma nesta quinta-feira e garantiram suas vagas nas quartas de final do Torneio de Cincinnati, nos Estados Unidos.

Halep, atual número dois do mundo, derrotou a letã Anastasija Sevastova por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Irregular, apesar da vitória em sets diretos, a romena sofreu três quebras de saque ao longo da partida, mas levou a melhor por ter obtido cinco quebras sobre a número 16 do ranking.

A tenista da Romênia, que busca a liderança do ranking desde maio, terá boa chance de alcançar o topo pela primeira vez na carreira em Cincinnati. Para tanto, terá que alcançar o título ou chegar à final, caso a checa Karolina Pliskova, atual líder do ranking, não passe das quartas de final - Pliskova é a atual campeã.

Para seguir nesta briga, Halep terá pela frente nas quartas a vencedora do duelo entre a britânica Johanna Konta e a eslovaca Dominika Cibulkova, que ainda se enfrentarão nesta quinta, segundo a programação.

Fora desta disputa, mas tentando se reaproximar do topo, a dinamarquesa Caroline Wozniacki manteve a regularidade que vem exibindo ao longo do ano ao superar a australiana Ashleigh Barty por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Com certa facilidade, a ex-número 1 impôs quatro quebras sobre a rival e sofreu apenas uma, fechando jogo em 1h07min.

Nas quartas, a dinamarquesa poderá ter mais um duelo com Karolina Pliskova, que ainda enfrentará a italiana Camila Giorgi. Em Toronto, na semana passada, Wozniacki levou a melhor, mas não ficou com o título - perdeu a sexta final da temporada, mantendo o jejum de troféus em 2017.

Ainda nesta quinta, a russa Svetlana Kuznetsova despachou a espanhola Carla Suárez Navarro por 6/2 e 6/4. Nas quartas, Kuznetsova poderá cruzar com outra tenista da Espanha, Garbiñe Muguruza. Para tanto, a campeã de Wimbledon terá que vencer a local Madison Keys.

O confronto entre Muguruza e Keys foi interrompido durante o terceiro set por conta de chuva. A espanhola levou a parcial inicial por 6/4 e a local venceu o segundo set por 6/3. A terceira parcial estava em 2/2 quando o mau tempo impediu a sequência do confronto. A organização do torneio ainda não anunciou uma previsão de horário para o retorno dos jogos.