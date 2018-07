Halep e Wozniacki vencem e duelam nas semifinais em Dubai

A romena Simona Halep e a dinamarquesa Caroline Wozniacki vão se enfrentar nas semifinais do Torneio de Dubai, que está sendo realizado em quadras duras. Cabeça de chave número 1 nos Emirados Árabes Unidos e terceira colocada no ranking da WTA, Halep sofreu, mas derrotou a russa Ekaterina Makarova, número 9 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 7/5.

Sua próxima adversária em Dubai será Wozniacki. A número 5 do mundo avançou nesta quinta-feira ao bater a italiana Flavia Pennetta, 14ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. Agora, o duelo pelas semifinais será um tira-teima, pois o confronto direto está empatado em 1 a 1.

A outra semifinal do Torneio de Dubai também está definida e será entre a espanhola Garbine Muguruza Blanco, a número 24 do mundo, e a checa Karolina Pliskova, 18ª colocada no ranking da WTA.

Nesta quinta, ambas venceram duelos contra compatriotas em três sets. Muguruza superou Carla Suarez Navarro (6/7, 6/3 e 6/3), enquanto Pliskova eliminou Lucie Safarova (3/6, 7/6 e 6/1).