Halep, Kerber e Svitolina avançam às semifinais do Torneio de Doha

A romena Simona Halep, a alemã Angelique Kerber e a ucraniana Elina Svitolina confirmaram favoritismo nesta quinta-feira e asseguraram vaga nas semifinais do Torneio de Doha. Já a holandesa Kiki Bertens acabou não conseguindo justificar a sua condição de quinta cabeça de chave e deu adeus à competição realizada em quadras duras no Catar.

Atual terceira colocada do ranking mundial e primeira pré-classificada deste evento do circuito da WTA, Halep precisou jogar dois tie-breaks, mas venceu a alemã Julia Goerges por duplo 7-6, com 7/1/ e 8/6, e avançou para encarar Svitolina. Quarta principal favorita, a tenista da Ucrânia eliminou a checa Karolina Muchova com um triunfo por 2 sets a 0, com 6/4 e 6/2.

No principal jogo do dia em Doha, Halep só despachou Goerges após 2h01min de equilibrado duelo. A alemã, 16ª colocada do ranking, chegou a quebrar o saque da rival por quatro vezes, mas a romena também converteu quatro break points e foi mais eficiente nos dois tie-breaks que desempataram os sets para ir às semifinais.

A alemã Angelique Kerber, por sua vez, teve de buscar uma virada diante da checa Barbora Strycova para vencer por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/2 e 7/6 (7/4). A sua rival na semifinal será a belga Elise Mertens, 21ª colocada da WTA, que passou pela holandesa Kiki Bertens por 6/4 e 6/3.

Embora seja a quinta cabeça de chave e hoje a oitava tenista do mundo, Bertens sofreu nesta quinta-feira a sua terceira derrota em quatro duelos com a adversária no circuito profissional. No confronto anterior entre as duas, porém, a jogadora da Holanda havia levado a melhor no Torneio de Brisbane, na Austrália, no início do ano.