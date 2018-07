Halep passa fácil por Navarro e pode pegar Serena nas quartas do US Open

A romena Simona Halep avançou às quartas de final do US Open no jogo que abriu a rodada do torneio feminino de simples nesta segunda-feira. Com surpreendente facilidade, a cabeça de chave número 5 fez 2 sets a 0 sobre a espanhola Carla Suárez Navarro, com parciais de 6/2 e 7/5.

Halep precisou de 1h38min para eliminar a 11.ª cabeça de chave da competição. A romena vinha de uma partida bastante difícil na rodada anterior, quando passou em três sets pela húngara Timea Babos em mais de duas horas de partida. Até por isso, a facilidade da vitória desta segunda surpreendeu.

Tanto Halep quanto Navarro viveram dia bem irregular no serviço, mas a romena foi mais eficaz para conseguir break points. Teve incríveis 15 a seu favor, dos quais aproveitou seis. A espanhola obteve três quebras e disse adeus à competição.

Agora, Halep deve ter pela frente tarefa bastante complicada. Nas quartas de final, ela pode encarar a norte-americana Serena Williams, líder do ranking e vencedora do US Open em seis oportunidades. A número 1 do mundo vai encarar nas oitavas, ainda nesta segunda, a russa Yaroslava Shvedova.

Número 5 do mundo, Halep tenta ao menos igualar sua melhor campanha no US Open, obtida no ano passado, quando avançou à semifinal. A tenista também busca seu primeiro título em um Grand Slam.