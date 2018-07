Halep permanece no terceiro lugar, mas se torna a melhor do ano

A disputa do Torneio de Indian Wells não alterou o Top 10 do ranking da WTA, atualizado nesta segunda-feira, mas a campeã Simona Halep se consolidou na terceira colocação, além de se aproximar da russa Maria Sharapova na luta pela vice-liderança ao alcançar os 7.181 pontos.

A romena também continua atrás da norte-americana Serena Williams, que deixou o Torneio de Indian Wells nas semifinais por causa de uma lesão no joelho direito, mas segue na liderança do ranking, com 9.982 pontos. Já Sharapova, a segunda colocada, está com 8.270 pontos após cair nas oitavas de final.

Mas se continua atrás de Serena e Sharapova no ranking, Halep pode comemorar a liderança na lista da temporada, que definirá as participantes do Masters da WTA - a romena acumula 2.610 pontos, à frente de Serena, com 2.390, e de Sharapova, com 2.000, a segunda e a terceira colocada, respectivamente, dessa relação.

No ranking da WTA, Halep é seguida pela checa Petra Kvitova, quarta colocada e que não entrou em quadra na semana passada, pela dinamarquesa Caroline Wozniacki (5ª), pela sérvia Ana Ivanovic (6ª), sendo que as duas foram eliminadas na terceira rodada em Indian Wells, e pela canadense Eugenie Bouchard (7ª), que caiu nas oitavas de final.

O Top 10 é completado, em ordem, pela polonesa Agnieszka Radwanska, pela russa Ekaterina Markarova e pela alemã Andrea Petkovic, todas elas derrotas na terceira rodada do Torneio de Indian Wells.

Vice-campeã da competição norte-americana, a sérvia Jelena Jankovic retornou ao Top 20 do ranking ao ganhar quatro posições - agora ela ocupa a 17ª colocação na lista da WTA.

Número 1 do Brasil no ranking, Teliana Pereira perdeu mais seis posições e agora é apenas a número 146 do mundo.

Confira o ranking da WTA:

1ª - Serena Williams (EUA), 9.982 pontos

2ª - Maria Sharapova (RUS), 8.270

3ª - Simona Halep (ROM), 7.181

4ª - Petra Kvitova (RCH), 6.275

5ª - Caroline Wozniacki (DIN), 4.770

6ª - Ana Ivanovic (SER), 4.425

7ª - Eugenie Bouchard (CAN), 4.306

8ª - Agnieszka Radwanska (POL), 3.480

9ª - Ekaterina Makarova (RUS), 3.420

10ª - Andrea Petkovic (ALE), 3.190

11ª - Lucie Safarova (RCH), 2.995

12ª - Carla Suarez Navarro (ESP), 2.810

13ª - Sara Errani (ITA), 2.750

14ª - Karolina Pliskova (RCH), 2.675

15ª - Angelique Kerber (ALE), 2.650

16ª - Venus Williams (EUA), 2.550

17ª - Jelena Jankovic (SER), 2.465

18ª - Madison Keys (EUA), 2.130

19ª - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.070

20ª - Shuai Peng (CHN), 2.045

146ª - Teliana Pereira (BRA), 382

204ª - Beatriz Haddad Maia (BRA), 252