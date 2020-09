Halep, Pliskova e Azarenka vencem e continuam na briga pelo título em Roma

Simona Halep, cabeça de chave número 1, derrotou a italiana Jasmine Paolini, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e garantiu presença na terceira rodada do Torneio de Roma. Com apenas duas derrotas neste ano, a romena não disputou o US Open e preferiu ficar na Europa, onde se prepara em quadras de saibro para Roland Garros.

A atual número 2 do mundo teve um início de jogo muito lento e compensou os 15 erros não forçados com 14 bolas vencedoras. "Eu estava um pouco tensa no começo e foi difícil conseguir um ritmo em toda a partida", disse Halep. "É sempre difícil a primeira partida de um torneio e ela jogou muito bem. Eu senti que joguei muito bem quando necessário."

Já a checa Karolina Pliskova, segunda cabeça de chave, começou sua defesa do título conquistado ano passado com uma vitória, com um duplo 6/3, sobre a compatriota Barbora Strycova, convertendo quatro quebras de saque e obtendo 26 bolas vencedoras.

Enquanto isso, a bielorrussa Victoria Azarenka não teve problemas para mudar da quadra dura do US Open, onde foi vice-campeã há quatro dias, para jogar no saibro e bater a experiente Venus Williams em dois sets: 7/6 (9/7) e 6/2.

Este foi o segundo jogo entre ambas no ano. No primeiro, em Lexington, a vitória ficou com a norte-americana, de 40 anos, que soma nove derrotas em 2020. No duelo particular, a bielo-russa tem três triunfos, contra seis de Venus.

"Foi desafiador enfrentar uma superfície diferente em tão pouco período de tempo, mas me adaptei muito bem", disse Azarenka. "Eu senti que eesa era a oportunidade de eu conseguir uma grande vitória."