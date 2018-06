Halep retoma ponta do ranking e Kasatkina entra no Top 20 após ser vice em Dubai

Assim como já estava certo que iria ocorrer desde o início da semana passada, a romena Simona Halep foi oficialmente confirmada nesta segunda-feira como nova líder do ranking mundial feminino do tênis. A romena retomou o posto que havia perdido para Caroline Wozniacki no dia 29 de janeiro, um dia após a dinamarquesa bater a adversária na final do Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada.

Halep ocupa a primeira posição da listagem da WTA com 7.965 pontos e voltou ao topo mesmo sem jogar na semana passada pelo fato de que Wozniacki não atuou no Torneio de Dubai, onde precisava ter defendido os pontos que somou pelo vice-campeonato no evento dos Emirados Árabes Unidos em 2017.

Assim, a jogadora da Dinamarca caiu para a vice-liderança ao ver a sua pontuação ser reduzida de 8.010 para 7.525. Já Halep manteve a mesma pontuação que já tinha há uma semana porque não esteve presente na competição de Dubai no ano passado.

Outra mudança relevante no ranking da WTA envolveu a russa Daria Kasatkina, que subiu quatro postos ao ser vice-campeã em Dubai no último sábado e entrar no Top 20 justamente como a nova 20ª colocada. A ucraniana Elina Svitolina, que ficou com o título desta competição, se manteve na quarta posição, logo abaixo da espanhola Garbiñe Muguruza, que sustentou o terceiro lugar.

Já a alemã Angelique Kerber, que foi eliminada nas semifinais em Dubai na semana passada, caiu da nona para a décima posição ao ser ultrapassada pela checa Petra Kvitova.

Entre as brasileiras, Beatriz Haddad Maia desceu do 58º para o 60º lugar, depois de ter ascendido um posto na listagem divulgada na semana passada. Ela segue, porém, disparada como número 1 do País. A segunda mais bem ranqueada, Laura Pigossi, é apenas a 397ª do mundo após cair oito postos nesta segunda-feira.

Confira a classificação atualizada do ranking da WTA:

1) Simona Halep (ROM), 7.965 pontos

2) Caroline Wozniacki (DIN), 7.525

3) Garbine Muguruza (ESP), 6.175

4) Elina Svitolina (UCR), 5.480

5) Karolina Pliskova (RCH), 5.080

6) Jelena Ostapenko (LET), 5.000

7) Caroline Garcia (FRA), 4.625

8) Venus Williams (EUA), 4.277

9) Petra Kvitova (RCH), 3.086

10) Angelique Kerber (ALE), 3.055

11) Johanna Konta (ALE), 2,930

12) Julia Goerges (ALE), 2.910

13) Sloane Stephens (EUA), 2.813

14) Kristina Mladenovic (FRA), 2.725

15) Madison Keys (EUA), 2.703

16) Ashleigh Barty (AUS), 2.486

17) Coco Vandeweghe (EUA), 2.433

18) Magdalena Rybarikova (ESQ), 2.405

19) Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.362

20) Daria Kasatkina (RUS), 2.300

60) Beatriz Haddad Maia (BRA), 946

397) Laura Pigossi (BRA), 93

404) Gabriela Cé (BRA), 91