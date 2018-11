Halep segue em primeiro no ranking da WTA; Bia cai duas posições e fica em 186º

Em fim de temporada, poucas foram as alterações no ranking da WTA na última semana. A romena Simona Halep, com 6.921 pontos, continua na primeira colocação, seguida pela alemã Angelique Kerber (5.875). A primeira modificação foi registrada com a queda de quatro posições da chinesa Shuai Zhang, que soma 1.290 pontos e ocupa o 39.º lugar. Sua compatriota Saisai Zheng subiu cinco postos e surge na 41.ª colocação, com 1.195.

A tenista que teve a semana mais produtiva foi a russa Evgeniya Rodina, que saltou do 88.º para o 74.º lugar, ao acumular 779 pontos.

Beatriz Haddad Maia, a número 1 do Brasil, caiu duas posições e agora ocupa o 186.º lugar, com 315 pontos. Ela faz a sua estreia no torneio de Houston, nos Estados Unidos, nesta segunda-feira, diante da chinesa Shuai Peng, atual 296.ª do ranking.

Carolina Alves, sobrinha do ex-jogador Fernando Meligeni, subiu quatro posições e, com 119 pontos, é a número 355 do mundo.

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Simona Halep (ROM) - 6.921 pontos

2.ª - Angelique Kerber (ALE) - 5.875

3.ª - Caroline Wozniacki (DIN) - 5.586

4.ª - Elina Svitolina (UCR) - 5.350

5.ª - Naomi Osaka (JAP) - 5.115

6.ª - Sloane Stephens (EUA) - 5.023

7.ª - Petra Kvitova (RCH) - 4.630

8.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 4.465

9.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.335

10.ª - Daria Kasatkina (RUS) - 3.415

11.ª - Aryna Sabalenka (BIE) - 3.245

12.ª - Anastasija Sevastova (LET) - 3.240

13.ª - Elise Mertens (BEL) - 3.165

14.ª - Julia Goerges (ALE) - 3.055

15.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 2.985

16.ª - Serena Williams (EUA) - 2.976

17.ª - Madison Keys (EUA) - 2.976

18.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.910

19.ª - Caroline Garcia (FRA) - 2.660

20.ª - Qiang Wang (CHI) - 2.485

186.ª - Bia Haddad (BRA) - 315

355.ª - Carolina Alves (BRA) - 119