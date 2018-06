Halep segue na ponta do ranking e tenista sérvia sobe 16 posições após título

O topo do ranking da WTA ficou praticamente inalterado na atualização desta segunda-feira. A romena Simona Halep, que venceu Roland Garros na semana passada, continua tranquila na liderança com mais de mil pontos de vantagem sobre a dinamarquesa Caroline Wozniacki.

As posições seguem inalteradas até a 15ª colocação. O terceiro lugar continua com a espanhola Garbiñe Muguruza, a norte-americana Sloane Stephens aparece em quarto e a ucraniana Elina Svitolina é a quinta colocada.

A novidade ficou por conta da norte-americana CoCo Vandeweghe, que caiu na semifinal do Torneio de Hertogenbosch, na Holanda, mas ganhou uma posição no ranking. Ela agora ocupa o 15º lugar. A sérvia Aleksandra Krunic, que faturou o título da competição, o primeiro WTA dela na carreira, subiu 16 posições e agora ocupa o 39º lugar.

A australiana Ashleigh Barty, que conquistou no domingo o título do Torneio de Nottingham, na Inglaterra, subiu uma posição e agora está em 16º lugar. A brasileira Beatriz Haddad Maia caiu uma posição e agora é a 103ª colocada da lista da WTA. Bia foi submetida a uma cirurgia para curar uma hérnia de disco lombar, há cerca de três semanas. Sua previsão de retorno é para o US Open, no fim de agosto.

Confira a lista das 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1.º - Simona Halep (ROM), 7.970 pontos

2.º - Caroline Wozniacki (DIN), 6.745

3.º - Garbiñe Muguruza (ESP), 6.550

4.º - Sloane Stephens (EUA), 5.463

5.º - Elina Svitolina (UCR), 5.205

6.º - Caroline Garcia (FRA), 4.970

7.º - Karolina Pliskova (RCH), 4.685

8.º - Petra Kvitova (RCH), 4.610

9.º - Venus Williams (EUA), 3.971

10.º - Madison Keys (EUA), 3.536

11.º - Angelique Kerber (ALE), 3.460

12.º - Jelena Ostapenko (LET), 3.392

13.º - Julia Görges (ALE), 3.210

14.º - Daria Kasatkina (RUS), 3.125

15.º - CoCo Vandeweghe (EUA), 2.702

16.º - Ashleigh Barty (AUS), 2.640

17.º - Elise Mertens (BEL), 2.635

18.º - Naomi Osaka (JAP), 2.350

19.º - Magdalena Rybarikova (ESL), 2.145

20.º - Anastasija Sevastova (LET), 2.105

102.º - Beatriz Haddad Maia (BRA), 638