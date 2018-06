Halep sofre, mas derrota croata e vai à semifinal em Indian Wells

Atual número 1 do mundo, a tenista romena Simona Halep sofreu nesta quarta-feira, mas venceu mais uma no Torneio de Indian Wells, nos Estados Unidos. Com a vitória sobre a croata Petra Martic, por 6/4, 6/7 (5/7) e 6/3, a romena se manteve na briga para permanecer na liderança do ranking e avançou à semifinal na quadra dura do torneio norte-americano.

+ Após eliminar Serena, Venus bate letã e vai às quartas em Indian Wells

Halep precisou de 2h23min para avançar porque sofreu com o forte vento e com a boa atuação da rival, atual 51ª do mundo. No set inicial, a romena controlou bem o jogo e fechou a parcial sem ter o saque ameaçado. Porém, a partir do segundo, Martic cresceu em quadra e começou a oferecer resistência.

Na segunda parcial, a croata equilibrou o duelo e cada tenista faturou uma quebra de saque. No tie-break, a tenista de 27 anos levou a melhor e empatou o jogo. O terceiro set foi marcado por dez chances de quebra. Halep chegou a perder o saque, mas fez valer a maior experiência em jogos deste nível para fechar o jogo.

Com a vitória, Halep assegurou seu lugar na semifinal do torneio norte-americano. Sua próxima adversária sairá do duelo entre a japonesa Naomi Osaka e a checa Karolina Pliskova, que se enfrentam ainda nesta quarta.

A romena precisa ao menos chegar na final para assegurar o número 1 do mundo. Halep tem a concorrência da dinamarquesa Caroline Wozniacki, que precisa faturar o título e ainda torcer por uma queda da rival antes da decisão para retomar a posição.