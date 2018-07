Halep sofre, mas vence e se garante nas semifinais do Torneio de Sydney

Com a vitória, Halep se credenciou para encarar na próxima fase a veterana russa Svetlana Kuznetsova, que em outro jogo do dia fez bonito ao bater a italiana Sara Errani com um direito a um "pneu" (6/0) no segundo set. Antes disso, ela ganhou a primeira parcial por 7/6, com 7/1 no tie-break.

Já Halep, apesar de vencer em sets diretos nesta quarta, teve o seu saque quebrado por três vezes por Pliskova, hoje 11ª colocada do ranking da WTA. A romena, porém, converteu cinco de 12 break points para conquistar o seu terceiro triunfo em três jogos contra a checa no circuito profissional.

A outra semifinal em Sydney irá reunir a suíça Belinda Bencic, oitava cabeça de chave, e a porto-riquenha Monica Puig. A primeira delas avançou ao bater a russa Ekaterina Makarova por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 2/6 e 6/4. Já Puig eliminou a australiana Samantha Stosur por duplo 6/4.

HOBART - Três jogos foram disputados nesta quarta-feira pelo Torneio de Hobart, outra competição australiana que serve de preparação para o primeiro Grand Slam do ano. Em um deles, a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira cabeça de chave, arrasou a convidada australiana Kimberly Birrell por 6/1 e 6/0.

Com o triunfo obtido em apenas 48 minutos, Cibulkova avançou às quartas de final e terá como próxima adversária a holandesa Kiki Bertens, que em outro jogo do dia superou a alemã Annika Beck, também com facilidade, por 6/3 e 6/1.

Já a alemã Mona Barthel foi às quartas de final ao passar pela japonesa Naomi Osaka por 2 sets a 0, com 7/6 (7/2) e 6/2. A sua próxima rival será a francesa Alize Cornet.