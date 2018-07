Halep sofre no início, mas consegue 'pneu' no 2º set e avança em Wimbledon

A romena Simona Halep, líder do ranking mundial, avançou nesta quinta-feira à terceira rodada do Torneio de Wimbledon ao derrotar a chinesa Saisai Zheng por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/0. A cabeça de chave número 1 da competição enfrentou dificuldade no início, mas depois embalou, conseguiu um 'pneu' no segundo set e alcançou o décimo triunfo consecutivo na temporada.

+ Nadal e Djokovic avançam à terceira rodada em Wimbledon

+ Atuais campeões, Melo e Kubot largam com vitória nas duplas em Wimbledon

+ Confederação faz acordo para intercâmbio técnico com Portugal

Zheng, atual 126ª do mundo, chegou a surpreender e ficou bem próxima de fechar o primeiro set ao quebrar o saque da romena e fazer 5 a 3. Mas Halep não se desesperou, devolveu a quebra, empatou a partida e depois fechou em 7/5. Na sequência, não deu chances à adversária e fechou o set em 27 minutos.

Vice-campeã no Australian Open e vencedora em Roland Garros na atual temporada, Halep tenta agora mostrar que pode ir longe também na grama do Grand Slam londrino. Em 2016 e 2017 ela parou nas quartas de final da competição, seus melhores resultados. Na terceira rodada, a romena terá pela frente a taiwanesa Su-Wei Hsieh, 48ª do mundo, que derrotou a espanhola Lara Arruabarrena-Vecino por duplo 6/3.

Também nesta quinta-feira, a alemã Angelique Kerber, cabeça de chave número 11, bateu a norte-americana Claire Liu de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4. Agora, ela terá pela frente a japonesa Naomi Osaka, 18ª favorita no torneio, que eliminou a britânica Katie Boulter por 6/3 e 6/4.

A belga Elise Mertens, cabeça de chave número 15, avançou ao derrotar a norte-americana Sachia Vickery por 6/1 e 6/3. Na terceira rodada ela enfrentará a eslovaca Dominika Cibulkova, que bateu a britânica Johanna Konta por 6/3 e 6/4.

A russa Daria Kasatkina mandou para casa a casaque Yulia Putintseva com uma vitória por 6/2 e 6/3. A 14ª cabeça de chave da competição vai encarar agora a australiana Ashleigh Barty, 17ª favorita, que eliminou a canadense Eugenie Bouchard por 6/4 e 7/5.

A checa Barbora Strycova, 23ª cabeça de chave, bateu a ucraniana Lesia Tsurenko por 6/1 e 6/4 e enfrentará a alemã Julia Görges, que no dia anterior bateu a bielo-russa Vera Lapko por 6/2, 3/6 e 6/2.

A australiana Daria Gavrilova passou pela compatriota Samantha Stosur por 6/4 e 6/1 e agora aguarda pela vencedora do confronto entre a norte-americana Taylor Townsend e a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Em outro duelo entre atletas do mesmo país, a espanhola Carla Suárez-Navarro eliminou Sara Sorribes Tormo por 6/4 e 6/1. Na próxima fase, ela jogará contra a suíça Belinda Bencic, que virou sobre a norte-americana Alison Riske com parciais de 1/6, 7/6 (12/10) e 6/2.

Por fim, a checa Katerina Siniakova despachou a tunisiana Ons Jabeur por 5/7, 6/4 e 9/7. Agora ela jogará contra a italiana Camila Giorgi, que no dia anterior bateu a norte-americana Madison Brengle por duplo 6/4.