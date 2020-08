Halep supera compatriota e fará final com belga no Torneio de Praga

A romena Simona Halep confirmou o favoritismo e está classificada para a final do Torneio de Praga, marcada para este domingo. Na decisão, a segunda colocada no ranking da WTA enfrentará a belga Elise Mertens (23ª).

Para avançar à sua segunda final na temporada, Halep superou a compatriota Irina-Camelia Begu (82ª) neste sábado por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/3. Do outro lado da chave, Mertens passou pela checa Kristyna Pliskova (69ª), também com um 2 a 0 (7-5 e 7-6/4).

Vencedora do Torneio de Dubai em fevereiro, em seu último evento disputado antes da parada forçada pela pandemia, Halep busca o 21º título na WTA e chega como favorita à decisão. Mertens, por sua vez, fará a sua primeira final nesta temporada.

O histórico do confronto direito entre elas registra três vitórias da romena contra uma da belga. A derrota da número 2 do mundo, porém, aconteceu justamente em uma final, no Torneio de Doha de 2019, único título da carreira de Mertens até o momento.

LEXINGTON

A americana Jennifer Brady chegou à primeira final de simples da carreira ao vencer a compatriota Coco Gauff, de apenas 16 anos, neste sábado, no Torneio de Lexington, nos Estados Unidos.

A 49ª colocada do ranking mundial avançou com uma vitória por 2 sets a 0 (parciais 6/2 e 6/4). Na final, a adversária será a suíça Jil Teichmann (63ª), classificada com triunfo por 6/3 e 6/2 sobre a americana Shelby Rogers (116ª).