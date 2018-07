Halep supera Kerber e se sagra campeã em Doha

DOHA - A romena Simona Halep voltou a brilhar no circuito da WTA. Neste domingo, ela obteve sua maior conquista no profissional ao se sagrar campeã do Torneio de Doha, no Catar. O troféu veio com uma boa vitória sobre a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Foi o 7.º título conquistado pela romena de 23 anos, que vem se firmando com uma das sensações do tênis feminino. Ela começou a despontar no segundo semestre do ano passado, quando venceu seu primeiro torneio e emplacou outros cinco na sequência. Acabou levando um dos prêmios anuais da WTA por ter apresentado a maior evolução de 2013.

Neste ano, ela mostrou bom desempenho no Aberto da Austrália, quando caiu nas quartas de final. E vem acumulando vitórias sobre tenistas do Top 10 - venceu sete dos últimos oito jogos. A vítima da vez, Angelique Kerber, é a nona do mundo, posição que deve ser ameaçado por Halep, atual 10.ª colocada, no ranking a ser atualizado nesta segunda-feira.

Somente no Torneio de Doha, Halep bateu três tenistas bem ranqueadas: a italiana Sara Errani e a polonesa Agnieszka Radwanska, além de Kerber. Para superar a alemã, neste domingo, a tenista romena contou com quatro quebras de saque, duas em cada set. E salvou as quatro tentativas de Kerber de quebrar seu serviço. Mais consistente, não teve problemas para fechar a partida e o torneio em apenas dois sets, em apenas 1h06min de duelo.