Halep supera Sharapova, e Serena alcança marca histórica no ranking

Halep chegou aos 7.755 pontos, contra 7.525 pontos de Sharapova. A musa russa perdeu pontos preciosos na lista atualizada nesta segunda-feira por ter sido eliminada logo na estreia em Stuttgart - ela vinha de três títulos seguidos no saibro alemão.

Afastada da briga entre as duas, Serena Williams segue inalcançável na ponta. Com 9.981 pontos, ela alcançou uma marca histórica nesta segunda. Ela se tornou a número 3 na lista de tenistas que passaram mais semanas seguidas à frente do ranking. Serena ostenta 114 semanas de liderança, desbancando a compatriota Chris Evert, que tem 113.

A primeira colocação desta lista histórica pertence à alemã Steffi Graf, con 186. A americana Martina Navratilova aparece em segundo, con 156 semanas. Serena acumula 114 a partir de 18 de fevereiro de 2013. Desde então ela acumula 19 títulos e 138 vitórias em 148 partidas disputadas.

Ainda no ranking atualizado nesta segunda, uma outra mudança movimentou o Top 10. A canadense Eugenie Bouchard e a sérvia Ana Ivanovic trocaram de posições. A primeira ocupa agora a sexta colocação, logo à frente da rival.

Entre as brasileiras, Teliana Pereira manteve a 81ª, sua melhor posição da carreira, nesta semana. Ela segue disparada como a melhor tenista nacional da WTA. A segunda melhor é Beatriz Haddad Maia, que voltou a obter sua melhor colocação do ranking. Aparece agora no 166º posto.

Paula Gonçalves e Gabriela Cé também vem apresentando bons resultados na lista. Paula foi quem subiu mais ao galgar 29 posições. É agora a 258ª do mundo, após ser semifinalista no ITF de Dothan. Gabriela, que parou nas oitavas do mesmo torneio, subiu de 269ª para 261ª. São as melhores colocações das duas brasileiras no ranking até hoje.

Confira as 20 primeiras colocadas do ranking da WTA:

1º - Serena Williams (EUA), 9.981 pontos

2º - Simona Halep (ROM), 7.755

3º - Maria Sharapova (RUS), 7.525

4º - Petra Kvitova (RCH), 6.060

5º - Caroline Wozniacki (DIN), 4.790

6º - Eugenie Bouchard (CAN), 4.122

7º - Ana Ivanovic (SER), 4.000

8º - Ekaterina Makarova (RUS), 3.465

9º - Agnieszka Radwanska (POL), 3.345

10º - Carla Suárez Navarro (ESP), 3.335

11º - Andrea Petkovic (ESP), 3.260

12º - Angelique Kerber (ALE), 3.230

13º - Lucie Safarova (RCH), 2.895

14º - Karolina Pliskova (RCH), 2.875

15º - Sara Errani (ITA), 2.720

16º - Venus Williams (EUA), 2.591

17º - Madison Keys (EUA), 2.325

18º - Jelena Jankovic (SER), 2.140

19º - Sabine Lisicki (ALE), 2.127

20º - Garbiñe Muguruza (ESP), 2.075

81º - Teliana Pereira (BRASIL), 705

166º - Beatriz Haddad Maia (BRASIL) 314

258º - Paula Gonçalves (BRASIL), 171

261º - Gabriela Cé (BRASIL), 166

386º - Laura Pigossi (BRASIL), 82