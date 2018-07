Halep supera suíça e fatura o título do Torneio de Shenzhen

A romena Simona Halep começou a temporada 2015 do tênis conquistado um título. Neste sábado, a número 3 do mundo se tornou campeã do Torneio de Shenzhen, disputado em quadras rápidas, ao derrotar na decisão a suíça Timea Bacsinzky, 47ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2, em 1 hora e 2 minutos.

Cabeça de chave número 1 do torneio chinês, Halep faturou, assim, o nono título da sua carreira, que tem como um dos resultados mais expressivos o vice-campeonato de Roland Garros no ano passado. E com essa vitória a romena fez 2 a 0 no confronto direto com Bacsinzky, algoz da checa Petra Kvitova nas semifinais em Shenzhen.

Na decisão deste sábado, porém, Halep não deixou a suíça voltar a surpreender. Sem permitir que Bacsinzky tivesse sequer um break point na partida, a romena venceu o primeiro set após aproveitar duas de três chances para quebrar o saque da suíça, vencendo por 6/2.

O placar se repetiu no segundo set, quando Halep aproveitou dois de sete break points. Assim, a romena faturou o título em Shenzhen e agora segue para a disputa do Torneio de Sydney, na próxima semana, em mais uma competição preparatória para o Aberto da Austrália, que começará em 19 de janeiro.