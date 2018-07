Halep surpreende e faz final em New Haven contra checa

NEW HAVEN, ESTADOS UNIDOS - A decisão do Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, disputado em quadras rápidas e que serve de preparação para o Us Open - quarto e último Grand Slam da temporada, que começa nesta segunda-feira em Nova York -, terá uma surpresa em quadra. Nesta sexta, nas semifinais, a romena Simona Halep surpreendeu a dinamarquesa Caroline Wozniacki e fará a decisão contra a checa Petra Kvitova, que não teve trabalho para confirmar o seu favoritismo.

No primeiro jogo desta sexta, Kvitova, a cabeça de chave número 3 do torneio, não teve dificuldades para arrasar a checa Klara Zakopalova por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1. A surpresa veio na sequência com a vitória de Halep sobre a quarta pré-classificada em New Haven também por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Mas, a julgar pelos resultados obtidos nos últimos dois meses, Simona Halep não é nenhuma surpresa no circuito profissional. Com 21 anos, a romena ocupa atualmente a 23.ª colocação do ranking mundial da WTA graças a três títulos conquistados deste junho - Nuremberg (Alemanha), Hertogenbosch (Holanda) e Budapeste (Hungria).

MASCULINO - Entre os homens, o torneio desta semana acontece em Winston-Salem, no estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Para decepção da torcida local, o norte-americano Sam Querrey, cabeça de chave número 6, foi eliminado nas semifinais pelo austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 1 - com parciais de 6/2, 4/6 e 6/3.

Na decisão deste sábado, Melzer terá pela frente o francês Gael Monfils, que ganhou do ucraniano Alexandr Dolgopolov por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (11/9) e 6/3.