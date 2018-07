Halep surpreende Kvitova e é campeã em New Haven

Foi o quarto título da carreira de Halep no circuito da WTA, todos conquistados nesta temporada - antes, ganhou também em Nuremberg, Hertogenbosch e Budapeste. Até então, ela tinha com melhores resultados os vice-campeonatos de Bruxelas (em 2012) e de Fez (em 2010 e 2011).

Número 23 do mundo, Halep não se intimidou diante de Kvitova, que ocupa o nono lugar no ranking, contra quem nunca tinha jogado antes. A romena precisou de 1 hora e 6 minutos para vencer a final deste sábado por 2 sets a 0, com duplo 6/2, e conquistar o título.

Agora, as duas tenistas embarcam para Nova York, onde vão disputar o US Open, quarto e último torneio do Grand Slam da temporada, que começa nesta segunda-feira. E Halep, evidentemente, chega embalada pela conquista do título em New Haven, seu quarto na carreira.