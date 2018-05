Halep tem chave complicada e pode encarar Muguruza ou Serena em semifinal

Em meio à preocupação das tenistas com um possível confronto com Serena Williams na estreia, a romena Simona Halep pôde escapar do desafio no sorteio da chave de Roland Garros. Mas tem poucos motivos para comemorar, enquanto a dinamarquesa Caroline Wozniacki terá uma chave mais tranquila no saibro de Paris.

Atual número 1 do mundo, Halep vai estrear contra a norte-americana Alison Riske (105ª do ranking). Depois, deve ter dificuldade em um possível duelo contra a local Kristina Mladenovic (30ª), na terceira rodada. Depois, nas oitavas, poderá cruzar com a australiana Daria Gavrilova (24ª). As quartas podem reservar jogo contra a alemã Angelique Kerber (11ª) ou contra a local Caroline Garcia (7ª).

Nas semifinais, as possíveis rivais são a checa Karolina Pliskova (6ª), a russa Maria Sharapova (29ª), a espanhola Garbiñe Muguruza (3ª), atual campeã de Wimbledon, e Serena Williams (453ª), que estará voltando ao circuito. Na decisão, as candidatas são a letã Jelena Ostapenko (5ª), a dinamarquesa Caroline Wozniacki (2ª), a ucraniana Elina Svitolina (4ª), a checa Petra Kvitova (8ª) e a norte-americana Venus Williams (9ª).

Cabeça de chave número dois, Wozniacki vai iniciar sua campanha em Paris contra a norte-americana Danielle Collins (44ª). Na terceira rodada, poderá ter a local Alize Cornet (33º). Na sequência, as potencias adversárias são a russa Daria Kasatkina (14ª), Kvitova e a norte-americana Sloane Stephens (10ª), atual campeã do US Open. Na semi, há possíveis duelos com Venus, Ostapenko, atual campeã em Paris, e Svitolina, que estreará contra a australiana Ajla Tomljanovic (68ª).

Dona do troféu de Roland Garros em 2017, Ostapenko terá o duelo contra a ucraniana Kateryna Kozlova (66ª) na primeira rodada. Na segunda, porém, é possível um confronto com a experiente bielo-russa Victoria Azarenka (82ª). Além disso, Venus está em caminho numa possível oitavas de final.

Outra candidata ao título deste ano, Muguruza fará um duelo de campeãs de Roland Garros logo na estreia. Ela enfrentará a russa Svetlana Kuznetsova. Depois pode ter a australiana Samantha Stosur (60ª) e a russa Anastasia Pavlyuchenkova (31ª). Nas quartas, as possibilidades são Sharapova e Karolina Pliskova.

Tenista mais aguardada em Roland Garros, Serena Williams voltará a jogar após dois meses afastada do circuito para reforçar a preparação física. Será seu retorno também a Paris já que ficou de fora no ano passado, quando estava grávida. Na estreia, ela enfrentará a checa Krystina Pliskova, irmã de Pliskova.

Na segunda rodada, a dona de três títulos no Grand Slam francês poderá cruzar com a australiana Ashleigh Barty (17ª). Nas oitavas, Serena tem chances de enfrentar Sharapova e Karolina Pliskova.

Nesta edição, o Brasil não terá representante na chave de simples. Garantida diretamente, Beatriz Haddad Maia (89ª) desistiu da competição por conta de uma lesão nas costas. Ele será operada ainda nesta quinta-feira.