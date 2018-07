Halep tem duelo com Kuznetsova interrompido pela chuva na semifinal em Sydney

Em um deles, a romena Simona Halep, cabeça de chave número 1 e vice-líder do ranking mundial, vencia a russa Svetlana Kuznetsova por 5/3 quando a partida precisou ser adiada para esta sexta. Já na outra semifinal, o confronto de Monica Puig contra a suíça Belinda Bencic foi paralisado quando a porto-riquenha ganhava por 4/0.

Duelo mais interessante destas semifinais, o jogo entre Halep e Kuznetsova é o sexto entre as duas tenistas, sendo que a romena venceu a veterana russa, hoje 25ª colocada da WTA, por três vezes e caiu em outras duas. Elas não se enfrentavam desde 2014, quando Halep arrasou a rival por duplo 6/2 em Roland Garros.

O único jogo concluído no dia entre as mulheres em Sydney foi na chave de duplas. As suíças Martina Hingis e Sania Mirza, cabeças de chave número 1, garantiram vaga na decisão ao vencerem a romena Raluca Olaru e a casaque Yaroslava Shvedova por 2 sets a 1, de virada, com 4/6, 6/3 e 10/8

HOBART - A canadense Eugenie Bouchard não teve maiores problemas para vencer a italiana Camila Giorgi, segunda cabeça de chave do Torneio de Hobart, ao vencer a adversária por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, nesta quinta-feira, e garantir vaga na semifinal nesta outra competição que serve de preparação para o Aberto da Austrália, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda.

Com o resultado, Bouchard se credenciou para enfrentar nesta sexta-feira a eslovaca Dominika Cibulkova, terceira pré-classificada, que em outro jogo desta quinta superou a holandesa Kiki Bertens por 7/5 e 6/3.

Já a francesa Alize Cornet, sétima cabeça de chave, foi às semifinais do torneio australiano ao contar com a desistência da alemã Mona Barthel, que sequer entrou em quadra e perdeu por W.O.. E a próxima adversária de Cornet ainda está para ser definida. Será a ganhadora da partida entre a sueca Johanna Larsson e a britânica Heather Watson, que nesta quinta eliminou a romena Monica Niculescu por 2 sets a 1, de virada, com 6/7 (3/7), 6/2 e 7/6 (7/3).