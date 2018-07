Halep ultrapassa Azarenka e assume a quarta posição da WTA

LONDRES - Depois de avançar às oitavas de final do Torneio de Roma, encerrado no último domingo, a romena Simona Halep assumiu nesta segunda-feira a quarta posição do ranking da WTA. A tenista subiu um posto na listagem e ultrapassou a bielo-russa Victoria Azarenka, que segue afastada do circuito profissional por causa de uma lesão no pé e caiu para o quinto lugar.

Esse é o melhor ranking da carreira de Halep, que também é a melhor romena da história nesta lista da WTA, cuja líder disparada na atualidade continua sendo a norte-americana Serena Williams, campeã em Roma no último domingo. A norte-americana tem 11.590 pontos, contra 7.540 da chinesa Na Li, a vice-líder.

A polonesa Agnieszka Radwanska, por sua vez, se manteve na terceira posição, com 6.360 pontos, enquanto Halep tem 5.140 como sua nova perseguidora mais próxima no ranking. E a romena não foi a protagonista da única mudança de postos no Top 10. Semifinalista em Roma, a sérvia Jelena Jankovic subiu da oitava para a sétima colocação, ultrapassando a russa Maria Sharapova, agora no oitavo posto.

Já a checa Petra Kvitova, a alemã Angelique Kerber e a eslovaca Dominika Cibulkova, outras integrantes do Top 10, se mantiveram nas respectivas sexta, nona e décima posições que já ocupavam na semana passada.

Outra tenista sérvia que foi semifinalista desta edição do Torneio de Roma, Ana Ivanovic também comemorou evolução no ranking nesta segunda-feira. Ex-líder da WTA assim como sua compatriota Jankovic, ela subiu do 13º para o 12º lugar, ultrapassando a italiana Flavia Pennetta. Já a também italiana Sara Errani, surpreendente finalista em Roma, permaneceu no 11º lugar.

Em outra mudança no Top 20, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, também ex-líder do ranking, saltou da 15ª para a 14ª colocação, trocando de posto com a espanhola Carla Suárez Navarro. E a italiana Roberta Vinci seguiu a tendência de evolução de suas compatriotas ao pular da 19ª para a 18ª posição, posto deixado pela australiana Samantha Stosur, que agora passou a ocupar o 20º lugar.

RANKING

1) Serena Williams (EUA), 11.590 pontos

2) Na Li (CHN), 7.540

3) Agnieszka Radwanska (POL), 6.360

4) Simona Halep (ROM), 5.140

5) Victoria Azarenka (BLR), 4.741

6) Petra Kvitova (RCH), 4.600

7) Jelena Jankovic (SER), 4.255

8) Maria Sharapova (RUS), 4.141

9) Angelique Kerber (ALE), 3.870

10) Dominika Cibulkova (ESQ), 3.705

11) Sara Errani (ITA), 3.590

12) Ana Ivanovic (SER), 3.455

13) Flavia Pennetta (ITA), 3.404

14) Caroline Wozniacki (DIN), 2.790

15) Carla Suárez Navarro (ESP), 2.785

16) Sloane Stephens (EUA), 2.600

17) Sabine Lisicki (ALE), 2.556

18) Roberta Vinci (ITA), 2.510

19) Eugenie Bouchard (CAN), 2.490

20) Samantha Stosur (AUS), 2.485

94) Teliana Pereira (BRA), 663