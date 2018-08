Halep vence australiana com facilidade e enfrentará Stephens na final em Montreal

A romena Simona Halep confirmou favoritismo com autoridade neste sábado para garantir vaga na final do Torneio de Montreal. Líder do ranking mundial, a tenista número 1 do mundo venceu a australiana Ashleigh Barty por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em apenas 1h10min, e assim avançou para buscar o título da competição de nível Premier preparatório para o US Open, Grand Slam que começa no próximo dia 27, em Nova York.

Cabeça de chave número 1 da competição canadense, Halep terá como adversária na decisão deste domingo, marcada para começar às 12 horas (de Brasília), a norte-americana Sloane Stephens, que na outra semifinal deste sábado derrotou a ucraniana Elina Svitolina, também com facilidade, por duplo 6/3.

Quinta cabeça de chave e atual quinta colocada do ranking mundial, Svitolina defendia a condição de atual campeã em Montreal, mas caiu diante de Stephens, terceira pré-classificada desta edição do evento canadense e também hoje a terceira tenista do mundo na listagem da WTA.

Para garantir vaga na decisão deste domingo sem maiores problemas, Halep aproveitou cinco das oito chances que teve de quebrar o saque de Ashleigh Barty, atual 16ª colocada do ranking mundial, que só conseguiu converter um de sete break points.

Já Stephens foi feliz em cinco de 11 chances de quebrar o saque de Svitolina, que só conseguiu duas quebras em dez oportunidades de ganhar games no serviço de Stephens.