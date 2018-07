Halep vence austríaca e é campeã em Budapeste

Aos 21 anos, a romena venceu três dos últimos quatro torneios que disputou. Ela levantou o troféu em Nuremberg, na Alemanha, e Rosmalen, na Holanda, além da conquista na Hungria, neste fim de semana. O único torneio em que não brilhou foi Wimbledon, quando foi eliminada logo na segunda rodada.

Com esta sequência de resultados, Halep exibe o incrível retrospecto de 16 vitórias e apenas uma derrota desde o fim de Roland Garros. "Estou com um sentimento fantástico por vencer meu terceiro título neste ano. Eu apenas acreditei nas minhas chances e consegui aproveitá-las. Estou muito feliz com o meu jogo agora. Espero continuar vencendo", disse.

Para chegar ao troféu, a romena obteve nove quebras de saque sobre a rival e perdeu o serviço em quatro games. No segundo set, Halep saiu atrás no placar, mas buscou o empate e chegou a ter três match points, todos desperdiçados. A vitória só veio na terceira parcial, após 2h27min de partida.