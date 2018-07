Halep vence de virada e busca 2º título em Bucareste contra letã

A romena Simona Halep precisou de uma virada neste sábado para ficar a uma vitória de conquistar o seu segundo título em casa, no Torneio de Bucareste. Cabeça de chave número 1 e quinta colocada no ranking da WTA, ela precisou de 2 horas e 10 minutos para superar a norte-americana Vania King, apenas a número 144 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (3/7), 6/4 e 6/3.

Na decisão, Halep terá pela frente a letã Anastasija Sevastova, a sétima cabeça de chave, que está em vantagem de 3 a 1 no confronto direto com a romena. E a pressão estará toda sobre Halep, que foi campeão da edição inaugural do Torneio de Bucareste, em 2014, e não disputou a competição no ano passado.

Sevastova se classificou para a segunda decisão nesta temporada e tem até agora campanha irrepreensível na competição disputada em quadras de saibro, tanto que ainda não perdeu sequer um set.

Neste sábado, a número 66 do mundo superou a alemã Laura Siegemund, 43ª colocada no ranking da WTA, com parciais de 6/3 e 6/2. Agora ela tentará conquistar o segundo título da sua carreira, sendo o primeiro desde 2010.