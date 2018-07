Halep vence de virada e elimina Muguruza na estreia em Stuttgart

Foi a primeira vitória de Halep em três confrontos com Muguruza. A espanhola havia levado a melhor em duelo da Fed Cup, neste ano, e no Torneio de Wuhan, na China, em 2014. Halep, que estreou direto na segunda rodada, avançou às quartas de final. Sua próxima adversária sairá do confronto entre a italiana Sara Errani e a casaque Zarina Diyas.

Entre as três anfitriãs que estrearam nesta quarta-feira, somente uma avançou na chave. Angelique Kerber derrotou a norte-americana Alexa Glatch por 6/2 e 7/5. A tenista alemã terá pela frente na segunda rodada a favorita Maria Sharapova, que fará sua estreia por ser uma das principais cabeças de chave. Número dois do mundo, a russa é a atual tricampeã do torneio.

Já as alemãs Sabine Lisicki e Julia Görges se despediram logo no primeiro jogo, diante de suas torcidas. A primeira sofreu um massacre da casaque Zarina Diyas ao sair de quadra sem vencer um game sequer. Lisicki, vice-campeã de Wimbledon em 2013, levou uma "bicicleta" ao perder por duplo 6/0.

Com a vitória, Zarina Diyas se credenciou para o confronto com a italiana Sara Errani, especialista em saibro. Ela avançou nesta terça ao despachar a polonesa Agnieszka Radwanska, sétima cabeça de chave, pelo placar de 7/6 (10/8) e 6/4.

A outra tenista alemã a entrar em quadra nesta terça foi eliminada pela jovem suíça Belinda Bencic, uma das revelações da temporada. A tenista de apenas 18 anos derrotou Julia Görges por 3/6, 6/3 e 7/5. A próxima adversária de Bencic será a espanhola Carla Suárez Navarro.

DUPLAS - Chegou ao fim a sequência de 14 vitórias consecutivas da dupla formada pela suíça Martina Hingis e pela indiana Sania Mirza. Nesta quarta, elas foram derrotadas logo na estreia em Stuttgart pela croata Petra Martic e por Stephanie Vogt, de Liechtenstein, por duplo 6/3. Elas vinham de títulos seguidos obtidos em Indian Wells, Miami e Charleston.