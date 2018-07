Halep vence e enfrenta Safarova na segunda rodada do US Open

Sem qualquer dificuldade, a romena Simona Halep atropelou nesta terça-feira a belga Kirsten Flipkens, venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/2, e se garantiu na segunda rodada do US Open, o último Grand Slam da temporada, disputado nos Estados Unidos.

Na próxima rodada, Halep terá pela frente a checa Lucie Safarova, 44ª do ranking da WTA, que também nesta terça-feira superou a australiana Daria Gavrilova por duplo 6/4. As duas já se enfrentaram quatro vezes, com três vitórias para a romena.

Halep, quinta melhor do mundo, tenta neste ano superar a boa campanha de 2015, quando foi derrotada apenas na semifinal pela italiana Flavia Pennetta. Antes disso, porém, a romena pode ter um difícil duelo com Serena Williams em uma eventual quartas de final.

Se Halep confirmou o favoritismo, a sérvia Ana Ivanovic foi surpreendida pela checa Denisa Allertova, 89ª do ranking. Embora fosse cabeça de chave, Ivanovic teve desempenho abaixo do esperado e perdeu por 7/6 (7/4) e 6/1 - a italiana Karin Knapp ou a sueca Johanna Larsson será a próxima adversária de Allertova. Outra favorita a cair foi a holandesa Kiki Bertens, derrotada pela croata Ana Konjuh por 2 a 1.

Ainda nesta terça-feira, Yaroslava Shvedova, do Casaquistão, superou a espanhola Lara Arruabarrena por 2 a 0 e enfrenta a chinesa Qiang Wang, que ganhou da russa Daria Kasatkina por 2 a 1. Já a holandesa Richel Hogenkamp venceu a britânica Heather Watson por 2 a 0, enquanto a francesa Caroline Garcia derrotou sua compatriota Pauline Parmentier por 2 a 1.