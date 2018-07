Halep vence e fará decisão com Vinci em Bucareste

A romena Simona Halep sofreu um pouco, mas confirmou a sua condição de atual tenista número 3 do mundo para se garantir na final do Torneio de Bucareste. Primeira cabeça de chave da competição realizada em seu país, ela assegurou lugar na disputa pelo título ao vencer a sua compatriota Monica Niculescu por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 4/6 e 6/1.

A italiana Roberta Vinci, por sua vez, justificou o status de segunda pré-classificada em solo romeno para também ir à decisão deste domingo. Na outra semifinal deste sábado, ela bateu a eslovaca Kristina Kucova por 2 sets a 0, com facilidade, aplicando parciais de 6/1 e 6/3.

Será o sexto confronto entre Halep e Vinci, sendo que a romena venceu três deles e perdeu dois. Com essa mínima vantagem no retrospecto, a atual terceira colocada do ranking mundial soma sete títulos individuais, sendo um deles obtido neste ano no Torneio de Dubai. Já a jogadora italiana acumula nove taças, mas nenhuma delas levantada nesta temporada.

BAD GASTEIN

Outro evento da WTA realizado nesta semana no circuito profissional, o Torneio de Bad Gastein, na Áustria, também definiu as suas finalistas neste sábado. A alemã Andrea Petkovic enfrentará a norte-americana Shelby Rogers neste domingo.

Quarta cabeça de chave, a tenista da Alemanha venceu a norte-americana Grace Min por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/4, enquanto Rogers fez bonito ao eliminar a italiana Sara Errani, segunda pré-classificada, por 7/6 (14/12) e 6/3.