Halep vence fácil Gajdosova e avança no Aberto da Austrália

A romena Simona Halep triunfou com facilidade na partida que encerrou a programação do Aberto da Austrália nesta quarta-feira. Na Rod Laver Arena, a principal do Melbourne Park, a número 3 do mundo derrotou a australiana Jarmila Gajdosova, 62ª colocada no ranking da WTA, com um duplo 6/2.

A partida entre Halep e Gajdosova começou perto da meia-noite no horário australiano, em razão da demora para o encerramento do duelo anterior, em que o espanhol Rafael Nadal derrotou o norte-americano Tim Smyczek por 3 sets a 2, em 4 horas e 12 minutos.

Mas Halep foi rápida e encerrou o seu duelo com Gajdosova em apenas 1 hora e 7 minutos. Ela terminou o jogo com 21 winners e 12 erros não-forçados contra 16 bolas vencedoras e 17 equívocos da australiana, avançando para a terceira rodada do Aberto da Austrália.

Agora, a romena terá pela frente a norte-americana Bethanie Mattek-Sands, número 258 do mundo e que venceu a francesa Kristina Mladenovic com um duplo 7/6.