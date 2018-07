Halep vence na estreia e Kerber elimina Kvitova no Torneio de Stuttgart

Sofrendo mais do que esperava, a romena Simona Halep precisou buscar a virada para estrear com vitória no Torneio de Stuttgart, nesta quarta-feira. No saibro indoor da competição alemã, a tenista número 1 do mundo bateu a eslovaca Magdalena Rybarikova pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3.

Halep enfrentou dificuldades em razão de dores no quadril no começo do jogo. Ela precisou de um set para se adaptar à condição física e reagir diante da atual 18ª do mundo. Irregular no saque, com quatro aces e cinco duplas faltas, a romena salvou cinco break points e sofreu quatro quebras de saque. Em compensação, impôs seis quebras à rival.

Com o triunfo, a líder do ranking garantiu seu lugar nas quartas de final - ela estreou direto nas oitavas por ser "bye" na chave. Na sequência, ela terá pela frente a vencedora do confronto entre a alemã Laura Siegemund, atual campeã em Stuttgart, e a norte-americana CoCo Vandeweghe.

A tenista dos Estados Unidos avançou nesta quarta ao superar a compatriota Sloane Stephens com uma vitória contundente, pelo placar de 6/1 e 6/0. Outra americana a avançar foi Madison Keys, ao eliminar a russa Anastasia Pavlyuchenkova por 7/6 (9/7), 5/7 e 6/4.

Nesta quarta, a forte chave do torneio alemão reservou um grande duelo para a primeira rodada, entre Angelique Kerber e Petra Kvitova. E a alemã, atual 12ª do ranking, surpreendeu ao vencer com certa facilidade a 10ª do mundo com parciais de 6/3 e 6/2. No geral, Kerber empatou o retrospecto direto contra Kvitova, com seis vitórias para cada.

Nas oitavas de final, a tenista da casa vai enfrentar a estoniana Anett Kontaveit, que despachou a francesa Kristina Mladenovic por 5/7, 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5). Se confirmar o favoritismo, Kerber poderá cruzar com a espanhola Garbiñe Muguruza, atual número três do mundo.

Em outros confrontos desta quarta, a russa Veronika Kudermetova venceu a espanhola Carla Suárez Navarro por 7/6 (7/5) e 6/2, enquanto a casaque Zarina Diyas despachou a alemã Carina Witthoeft por 6/3 e 6/2.

TURQUIA

No Torneio de Istambul, as veteranas Svetlana Kuznetsova e Sara Errani venceram seus jogos e avançaram na chave. Cabeça de chave número dois, a tenista russa ganhou da búlgara Viktoriya Tomova por 7/5, 4/6 e 6/1. Nas quartas de final, sua adversária sairá do duelo entre a ucraniana Kateryna Bondarenko e a eslovena Polona Hercog.

Errani, por sua vez, venceu na estreia ao superar a belga Kirsten Flipkens por 6/3 e 6/4. Ela se credenciou para o confronto com a principal favorita ao título no saibro de Istambul, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, atual número dois do mundo.

Ainda nesta quarta, avançaram na chave turca a romena Irina-Camelia Begu, a francesa Pauline Parmentier, a sérvia Aleksandra Krunic, a australiana Ajla Tomljanovic e a ucraniana Kateryna Bondarenko.