Halep vence norte-americana de virada na estreia em Roland Garros

A romena Simona Halep estreou com uma vitória de virada em Roland Garros. No jogo que concluiu a primeira rodada da chave feminina, a líder do ranking da WTA derrotou a norte-americana Alison Riske, a 83ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/1 e 6/1, em 1 hora e 34 minutos, nesta quarta-feira.

Vice-campeã de Roland Garros em 2014 e 2017, Halep havia perdido apenas três games no encontro anterior com Riske em uma quadra de saibro, na edição de 2015 do Torneio de Roma. Mas teve um péssimo início de jogo, permitindo que a norte-americana abrisse 5/0, depois convertendo um break point no oitavo game para fechar a parcial em 6/1.

Mas a reação de Halep foi imediata. A romena venceu 19 dos primeiros 22 pontos do segundo set para fazer 5/0, depois vencendo por 6/1 uma parcial em que cometeu apenas cinco erros não-forçados, contra os 16 do primeiro set. Já Riske disparou dois winners e teve 12 erros não-forçados no segundo set.

No terceiro set, então, Halep manteve o ritmo e voltou a triunfar por 6/1, tendo vencido 12 dos últimos 14 games do duelo, deixando para trás o seu péssimo início de estreia em Roland Garros. Na segunda rodada, a número 1 do mundo terá pela frente a norte-americana Taylor Towsend.

Já pela segunda rodada do Grand Slam parisiense, a checa Petra Kvitova, a número 8 do mundo, superou a espanhola Lara Arruabarrena, a 91ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/4, em 1 hora e 8 minutos.

Esse triunfo já fez Kvitova superar a campanha que teve em Roland Garros no ano passado, quando foi eliminada na segunda rodada, no seu retorno às quadras após se recuperar uma cirurgia na mão esquerda após ser atacada com uma faca na sua residência em um assalto em 2016.

Semifinalista de Roland Garros em 2012, a checa já conhece sua próxima adversária no evento. Ela terá pela frente a estoniana Anett Kontaveit (24ª), que derrotou a romena Alexandra Dulgheru (159ª) por 7/5 e 6/2.

Também pela segunda rodada, a ucraniana Elina Svitolina, a número 4 do mundo, derrotou a eslovaca Viktoria Kuzmova, a 87ª colocada no ranking, por 6/3 e 6/4. Agora, então, ela duelará com a romena Mihaela Buzarnescu (33ª), que fez 6/2 e 6/1 na sueca Rebecca Peterson (97ª).

Número 20 do mundo, a japonesa Naomi Osaka derrotou nesta terça-feira a casaque Zarina Diyas (51ª) por 6/4 e 7/5. Além disso, as checas Barbora Strycova e Katerina Siniakova também triunfaram e vão se enfrentar na terceira rodada de Roland Garros.