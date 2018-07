Hampton elimina Wozniacki e vai à final em Eastbourne

EASTBOURNE - A surpreendente tenista norte-americana Jamie Hampton fez uma nova vítima de peso nesta sexta-feira ao vencer a dinamarquesa Caroline Wozniacki por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (8/10), 7/5 e 6/3, e garantir vaga na final do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra.

Depois de passar pelo qualifying da competição realizada em quadras de grama que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar na próxima segunda, Hampton já iniciou a sua campanha de forma inesperada ao derrotar na estreia ninguém menos do que a polonesa Agnieszka Radwanska, atual quarta colocada do ranking mundial e cabeça de chave número 1 em Eastbourne.

Com o novo triunfo expressivo, Hampton se garantiu em sua primeira decisão no circuito profissional e jogará pelo título do torneio inglês neste sábado diante da russa Elena Vesnina, que na outra semifinal arrasou a belga Yanina Wickmayer com parciais de 6/2 e 6/0.

Na última quinta, Hampton já havia comemorado um feito ao bater a checa Lucie Safarova por 2 sets a 0 e se tornar a primeira tenista norte-americana a alcançar às semifinais em Eastbourne desde que Jennifer Capriati atingiu o mesmo estágio da competição inglesa, em 2003.

Campeã em Eastbourne em 2009 e quinta cabeça de chave desta edição do torneio, Wozniacki travou um primeiro set equilibrado com Hampton. Cada uma obteve duas quebras de saque e a parcial foi para o tie-break, na qual a ex-líder do ranking mundial foi melhor ao fazer 10/8.

No segundo set, a norte-americana conseguiu converter quatro break points, contra três da dinamarquesa, e assim garantiu a vantagem de 7/5 para empatar o jogo. Já na derradeira parcial, ao aproveitar duas de três chances de quebra de saque e ser superada com serviço na mão em apenas uma oportunidade, Hampton decretou o 6/3 que liquidou o duelo.