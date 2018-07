Hanescu vence e enfrenta Bellucci em Barcelona

Thomaz Bellucci conheceu seu adversário da segunda rodada do Torneio de Barcelona. Nesta terça-feira, o romeno Victor Hanescu atropelou o alemão Andreas Beck, por 6/1 e 6/2, e encara o tenista brasileiro por uma vaga nas oitavas de final da competição.

Este será o primeiro confronto entre Bellucci, 33.º do ranking, e o romeno. Hanescu está atualmente em 39.º e foi finalista do Torneio de Casablanca, no Marrocos, no início de abril. Na final, perdeu para o suíço Stanislas Wawrinka.

Ainda nesta terça-feira, o segundo favorito sueco Robin Soderling avançou às oitavas ao eliminar o argentino Juan Ignacio Chela por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/5.

Seu próximo adversário pode ser o 16.º cabeça de chave Feliciano Lopez, que passou pelo ucraniano Oleksandr Dolgopolov Jr. e enfrenta agora Denis Istomin. Outro tenista a avançar foi Ernests Gulbis, ao derrotar o australiano Peter Luczak por 2 a 0.

E pela chave de duplas, Thomaz Bellucci conseguiu uma boa vitória nesta terça-feira. Ao lado do argentino Horacio Zeballos, derrotou o alemão Simon Greul e o australiano Peter Luckzak por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2. Agora, a dupla do brasileiro encara os poloneses Marcin Matkowski e Mariusz Fyrstenberg.