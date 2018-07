Hantuchova bate Schiavone e vai à semi em Birmingham No duelo entre duas veteranas do circuito, a eslovaca Daniela Hantuchova, de 30 anos, levou a melhor sobre a italiana Francesca Schiavone, de 32, e avançou às semifinais do Torneio de Birmingham, disputado em quadras de grama, na Inglaterra. Nesta sexta-feira, Hantuchova teve muito trabalho, saiu perdendo, mas conseguiu a virada e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 6/7 (8/10), 6/4 e 7/6 (7/3).