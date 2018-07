Hantuchova é campeã contra croata 14 anos mais jovem

BIRMINGHAM - Atual número 60 do mundo, a eslovaca Daniela Hantuchova conquistou neste domingo o sexto título da sua carreira ao vencer a adolescente croata Donna Vekic na final do Torneio de Birmingham em dois sets, com parciais de 7/6 (7/5) e (6/4) em uma hora e 40 minutos de jogo.

A decisão do torneio britânico, disputado na grama, confrontou duas gerações. De um lado, Hantuchova, de 30 anos. Do outro, Vekic, de apenas 16, mas que já está no 89º lugar do ranking mundial e promete fazer bonito em Wimbledon, torneio que começa no próximo dia 24. A final em Birmingham foi a primeira dela no circuito do WTA.

Para vencer Vekic, a eslovaca se colocou em vantagem no primeiro set quebrando o saque da rival no sétimo game, mas a jovem devolveu a quebra logo na sequência. O tie-break, vitória de Hantuchova por 7/5. Já o segundo set seguiu equilibrado quase até o fim, com a campeã pontuando no serviço da adversária no 11º game para vencer o jogo na sequência.